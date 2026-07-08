Especialista em cercas de aço inaugura nova loja do Paraná e projeta expansão

Londrina, no norte do Paraná, passa a contar com uma nova unidade da Belgo Cercas, franquia especializada em soluções para cercamentos urbanos e rurais. A loja começou a atender nesta terça-feira (7), na Avenida Tiradentes, reforçando a presença da marca no Paraná e ampliando a oferta de produtos e cercas de aço voltados à construção civil, indústrias, propriedades rurais e condomínios.

A nova unidade disponibiliza mais de 200 produtos, entre gradis, arames, alambrados, telas e portões sob medida. Além da venda dos materiais, a empresa oferece consultoria técnica para projetos de cercamento, auxiliando clientes na escolha das soluções mais adequadas para cada obra.

A franquia será administrada pelo empresário Edmar Aparecido de Souza, que atua no setor de cercamentos em Londrina desde 2011 e já comanda uma unidade da Belgo Cercas em Maringá.

Inicialmente, a loja abre as portas com sete funcionários. A expectativa da empresa é ampliar o quadro de colaboradores ao longo do primeiro ano de funcionamento.

Segundo Edmar, a escolha por Londrina levou em consideração o crescimento da cidade e da região.

Cercas de aço em todo o Paraná

De acordo com a empresa, a inauguração faz parte do plano de expansão da rede Belgo Cercas em mercados considerados estratégicos. A nova unidade amplia a presença da marca no Paraná, onde a empresa já mantinha operação de cercas de aço em Maringá.

Além disso, o espaço atenderá consumidores de Londrina e municípios da região, com foco em clientes da construção civil, indústrias, chácaras e condomínios residenciais.