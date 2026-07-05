Como usar o novo aplicativo do transporte coletivo de Maringá?

A Prefeitura de Maringá lançou um novo aplicativo para acompanhar horários e planejar viagens do transporte coletivo da cidade. O antigo aplicativo, chamado “Vou de Ônibus”, que será desativado na próxima quinta-feira (9), será substituído gradualmente pelo “Na Hora Maringá”. O app já pode ser baixado gratuitamente em smartphones Android e iOS, além de estar disponível no site.

Com a atualização, os passageiros poderão consultar, em tempo real, o horário de chegada dos ônibus em qualquer ponto da cidade. Na aba “Mapa“, também é possível visualizar os pontos de parada, acompanhar o trajeto das linhas e conferir o itinerário completo de cada uma.

A atualização da plataforma é de responsabilidade da Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC), concessionária que opera o sistema municipal até 2031.

Como planejar o percurso?

Uma das principais novidades do aplicativo é o planejador de viagens, que permite traçar rotas e salvá-las como favoritas. A ferramenta pode ser acessada diretamente na tela inicial, por meio do campo de busca. Basta informar o destino desejado para que o sistema apresente as linhas disponíveis para o trajeto, além dos horários previstos de chegada.

Após selecionar a rota, o aplicativo exibe um mapa detalhado com os pontos de embarque e desembarque, indicando também as integrações necessárias entre diferentes linhas.

Logo abaixo do mapa, um cronograma orienta o passageiro em cada etapa da viagem. O sistema informa o horário ideal para sair de casa, a distância até o ponto de embarque, o tempo estimado de caminhada, o horário previsto de chegada ao ponto e a previsão de passagem do ônibus.

Além disso, o aplicativo mostra, em tempo real, a localização do veículo e identifica qual ônibus o usuário deve embarcar, facilitando o acompanhamento do trajeto e reduzindo o tempo de espera.

Prefeitura investe em tentativa de modernizar serviços

Apesar de Maringá possuir a terceira maior frota de ônibus do Paraná, o transporte coletivo é alvo frequente de reclamações dos usuários. Segundo a Prefeitura, o novo aplicativo faz parte de um conjunto de medidas para modernizar o sistema, ampliar a transparência das informações e melhorar a experiência dos passageiros.

O secretário de Mobilidade Urbana, Luciano Brito, afirma que a ferramenta oferece mais praticidade para quem utiliza o transporte coletivo diariamente. “O passageiro pode ir ao ponto de ônibus na hora certa, sem precisar esperar por muito tempo. Ele também consegue saber onde está o ônibus que precisa pegar”, explica.

Segundo o secretário, a Prefeitura também está implantando um centro de controle operacional para monitorar, em tempo real, a operação das linhas e utilizar os dados para aperfeiçoar o serviço.

“Estamos em fase de implantação de um centro de controle para analisar todos os dados e fazer as mudanças necessárias para melhorar a experiência dos moradores com o transporte coletivo”, completou.