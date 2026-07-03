Rei dos Salvados fecha as duas últimas lojas e encerra ciclo no Paraná

Depois de chegar a operar 18 lojas no Paraná e em Santa Catarina, a rede Rei dos Salvados anunciou o fechamento de suas duas últimas unidades em Curitiba. Com isso, a empresa encerra a operação das megalojas localizadas nos bairros Fanny e Jardim das Américas (Avenida das Torres), marcando o fim de um ciclo no varejo paranaense.

Segundo o grupo, a decisão faz parte de um processo planejado de reestruturação empresarial. Além disso, a empresa afirma que o encerramento das atividades ocorre de forma organizada, sem passivos financeiros e com todos os compromissos assumidos junto a colaboradores e fornecedores.

Empresa aposta em nova fase

De acordo com o diretor comercial do grupo, Beni Gelhorn, o fechamento das lojas físicas integra uma estratégia para fortalecer novas frentes de negócios.

“Estamos concluindo um capítulo de absoluto sucesso no varejo físico do Rei dos Salvados. Esta ação cumpre um cronograma de reestruturação do grupo empresarial, que busca o fortalecimento de novas frentes de negócios”, afirma.

A Tribuna do Paraná questionou a empresa sobre quais serão esses novos investimentos. No entanto, os diretores informaram que preferem aguardar mais um pouco antes de divulgar os próximos projetos.

Rede já chegou a ter 18 lojas

Especializada na venda de produtos salvados, saldos de fábrica e itens open box, a rede viveu seu auge com 18 lojas distribuídas entre Paraná e Santa Catarina. Nos últimos anos, porém, passou por um processo gradual de redução da operação até manter apenas as duas unidades de Curitiba.

Ao longo da trajetória, o Rei dos Salvados conquistou consumidores em busca de eletrodomésticos, móveis e eletrônicos vendidos com preços reduzidos em relação ao varejo tradicional.

Agora, o grupo afirma que pretende concentrar esforços em uma nova estratégia de negócios, cujos detalhes ainda serão anunciados.

Lojas seguem abertas por pouco tempo

Enquanto o processo de encerramento é concluído, as duas unidades permanecem abertas ao público. Além disso, a empresa iniciou uma liquidação para zerar o estoque remanescente de eletrodomésticos, móveis e produtos portáteis. Segundo o grupo, a promoção será mantida enquanto houver mercadorias disponíveis nas lojas.

As unidades ficam na Rua Albino Beatriz, 100, no bairro Fanny, e na Avenida Comendador Franco, 7.273, na Avenida das Torres.