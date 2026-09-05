Massa de ar polar derruba temperatura no Paraná e Simepar alerta para risco de geada

Uma forte massa de ar polar chegou ao Paraná neste fim de semana e derrubou as temperaturas em todas as regiões do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclusive, divulgou dois alertas para todo o Paraná. O avanço da massa de ar frio pode favorecer até mesmo a formação de geada fraca no Sul do estado, conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Geada no Sul do Paraná

O avanço da massa de ar frio pode favorecer uma geada fraca no Sul do estado, conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A entidade afirma que os índices de instabilidade se mantêm elevados, devido a frente fria sobre o oceano e um sistema de baixa pressão no continente.

Para este sábado (05), há três avisos de tempestades pelo Inmet. Na região metropolitana de Curitiba, Sudeste e Sudoeste do Paraná, os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora, com entre 30 e 50 milímetros de chuva no decorrer do dia. Também pode ocorrer granizo.

Condições do tempo para domingo

Entre domingo e segunda-feira (6 e 7), o Inmet alerta que há perigo potencial com o declínio de temperatura. Os termômetros devem marcar entre 3°C e 5°C nos três estados do Sul, e em quase todas as outras regiões do Brasil.

Já o Simepar explica que deve ter chuva principalmente no norte do Paraná, conforme as áreas de instabilidade se afastam de São Paulo. Mas, uma massa de ar frio continua avançando, com declínio da temperatura na metade sul do estado, com valores abaixo dos 10°C.

Previsão do tempo para Curitiba

Neste sábado, a previsão para Curitiba é de temperatura mínima de 11°C e máxima de 16°C. Os ventos podem chegar a 11 km/h, com rajadas de até 32 km/h. Os dados são do Simepar.

O fim de semana termina com tempo parcialmente nublado com pancadas de chuvas. Já para o feriado de segunda e terça da capital, a chuva deve dar uma trégua, mas o clima vai se manter frio.

Cuidados durante tempestades

Em caso de rajadas fortes de vento, o Inmet orienta à população que não se abriguem debaixo de árvores, pois existe leve risco de queda ou de descargas elétricas. Além disso, veículos não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão ou placas.

Defesa civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193