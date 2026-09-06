Fábrica de Maringá investe R$ 35 milhões e mira produzir 50% mais alumínio em 2027

Uma indústria de Maringá está se preparando para produzir 50% mais alumínio nos próximos meses. A Ecoalumi, especializada em refusão e extrusão do metal, investirá R$ 35 milhões na expansão da operação, com uma nova fábrica e a aquisição de uma prensa importada.

A expansão deve elevar a capacidade produtiva de 1 mil para 1,5 mil toneladas de alumínio extrusado por mês em 2027. A empresa também projeta crescimento de 25% nas vendas em 2027 e novamente em 2028.

A nova planta tem previsão de conclusão para novembro. Serão 10 mil m² de área construída em um terreno de mais de 44 mil m². A estrutura será acompanhada pela chegada de uma nova prensa e pela ampliação do portfólio de soluções para o mercado de esquadrias.

O investimento ocorre depois de um período de crescimento contínuo. Entre 2022 e 2025, a Ecoalumi registrou avanço médio de aproximadamente 5% ao ano e passou a operar em três turnos, em sistema de capacidade máxima.

Expansão vai além da construção civil

Além de aumentar a produção, a estratégia da empresa é diversificar os mercados atendidos. Atualmente, cerca de 80% dos clientes da Ecoalumi estão ligados à construção civil, enquanto os outros 20% pertencem ao setor industrial.

A companhia pretende mudar essa proporção com novos produtos e soluções. Uma das apostas é a parceria com o Grupo Metallock, que acrescenta ao portfólio sistemas homologados de esquadrias, incluindo a linha Perfecta.

“Isso, na verdade, muda a nossa atuação de mercado, já que trabalharemos forte esse nicho”, afirma Claudio da Luz Ferreira, gerente comercial da Ecoalumi.

A nova prensa também faz parte desse movimento. Com equipamentos e soluções adicionais, a empresa pretende ampliar o mix de negócios e avançar em outras aplicações do alumínio.

Ecoalumi produz de esquadrias a bicicletas

Fundada em 2012, a Ecoalumi possui mais de 650 ferramentas em catálogo e desenvolve soluções exclusivas. A empresa atua desde a refusão do alumínio até a extrusão, processo que transforma o metal em perfis utilizados em diferentes produtos.

Entre as aplicações estão esquadrias, fachadas, portas, janelas, boxes, móveis, implementos rodoviários, estufas, bicicletas, toldos e coberturas.

Na etapa de refusão, a empresa utiliza o sistema Vertical Direct Casting (VDC) para produzir tarugos de diferentes diâmetros e ligas de alumínio. Parte desse material também é fornecida para outras empresas do setor de extrusão.

Com a nova estrutura, a Ecoalumi busca combinar maior capacidade produtiva com um portfólio mais amplo. A expectativa é crescer sem depender apenas do avanço da construção civil e conquistar novos mercados a partir de Maringá.