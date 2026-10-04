Sergio Moro é eleito governador do Paraná no 1º Turno

Com 99,87% das urnas apuradas no Paraná na noite deste domingo (4), Sérgio Moro (União Brasil) foi eleito governador do Paraná em primeiro turno. O ex-juiz federal e atual senador consolida a vitória ao ultrapassar a marca dos 50,18% dos votos válidos, superando os demais adversários na disputa ao Palácio Iguaçu.

O resultado confirma as projeções das pesquisas de intenção de voto registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e garante a Moro o comando do Poder Executivo paranaense para o mandato de quatro anos, com início em 1º de janeiro de 2027.

Com o resultado oficial divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), a disputa ao governo estadual fica encerrada sem a necessidade de segundo turno no estado.

Resultado das Urnas (99,87% das seções apuradas)

Sérgio Moro (União): 50,12% ( 3.122.414 votos) — Eleito

50,12% ( votos) — Sandro Alex (PSD): 25,35% (1.579.210 votos)

25,35% (1.579.210 votos) Requião Filho (PDT): 23,47% (1.461.994 votos)

23,47% (1.461.994 votos) Votos Brancos: 4,08%

4,08% Votos Nulos: 4,50%

4,50% Abstenções: 20,59%

Quem é Sérgio Moro

Natural de Maringá, no Norte do Paraná, Sérgio Fernando Moro tem 54 anos, é formado em Direito e obteve projeção nacional e internacional como juiz federal ao conduzir os processos da Operação Lava Jato em Curitiba.

Na trajetória pública, atuou como Ministro da Justiça e Segurança Pública antes de ingressar na política partidária. Em 2022, foi eleito senador pelo Paraná com mais de 1,9 milhão de votos. Agora, assume o governo estadual acompanhado do vice-governador eleito Edson Vasconcelos (PL).

Primeiras declarações

Após a confirmação do resultado no TRE-PR, Moro comemorou a vitória ao lado de familiares, apoiadores e lideranças da coligação.

“Uma vitória em primeiro turno contra toda a máquina, contra todas as mentiras que colocaram contra a gente, nós fizemos uma campanha limpa, propositiva, baseada apenas na verdade, naquilo que a gente acredita. Nós vamos iniciar um novo ciclo de desenvolvimento no Paraná, respeitando o que foi feito no passado, respeitando o que é feito no presente. Vamos trabalhar para o cidadão paranaense, vamos provar que aqui não é só o Paraná, vamos provar ao Brasil, que é possível fazer um governo honesto e um governo eficiente. Vamos ser intolerantes contra qualquer tipo de desvio. Vamos fazer do Paraná uma terra segura, para que nós possamos criar nossos filhos, filhas e nossas famílias. Vamos enfrentar os pontos de estrangulamento do Paraná, que a gente acredita e sempre acreditou, que apesar de todo o orgulho que a gente tem do nosso estado, nós entendemos que o Paraná pode mais e melhor”, declarou o governador eleito.