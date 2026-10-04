Senadores eleitos pelo Paraná nas eleições de 2026

Com 99,17% das urnas apuradas, já está definida a lista dos senadores eleitos no Paraná. As duas vagas para o Senado Federal foram preenchidas neste domingo (04). Ao todo, 9 nomes disputaram a preferência dos 8.600.624 eleitores registrados no estado durante o pleito de 2026. Os dados são do TSE. Veja abaixo quem se elegeu no Paraná.

Quem foi eleito para senadores no Paraná

Do eleitorado total de 8.600.624 eleitores no Paraná, 8.526.913 compareceram às urnas (99,17%). Foram contabilizados 11.445.315 votos válidos (84,59% do total), 1.049.631 votos em branco (7,75%) e 1.037.562 votos nulos (7,66%), segundo o TSE.

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Veja na tabela a seguir os votos de cada candidato ao Senado no Paraná.

Candidato Partido Vice Votos % Filipe Barros PL Paulo Base 3.127.821 27,31% Deltan Dallagnol NOVO Professor Picler 2.885.230 25,19% >>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026 NO PARANÁ