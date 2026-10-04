Jeffrey Chiquini é o deputado federal mais votado da história do Paraná, com 390 mil votos

Jeffrey Chiquini (Novo) fez história nas eleições de 2026 ao conquistar 390 mil votos e se tornar o deputado federal mais votado da história do Paraná. Em sua primeira disputa eleitoral, o advogado superou o recorde de Carlos Massa Ratinho Junior, que havia recebido 358.924 votos nas eleições de 2010.

Com a vitória, Chiquini garante seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, em Brasília. Entre os candidatos mais votados, superou nomes como Guilherme Kilter (Novo), Sargento Fahur (PL), Ana Julia (PT) e Beto Preto (PSD).

“Eu vou propor reformas no nosso sistema de justiça, a valorização de juízes de carreira e que políticos nunca mais sejam travados que se comportem como autoridades, porque autoridade é o povo”, afirmou.

A votação também ultrapassou a marca registrada nas eleições de 2022, quando Deltan Dallagnol (Novo) foi eleito o deputado federal mais votado do Paraná, com 344.917 votos, equivalentes a 5,63% dos votos válidos.

Em segundo lugar, Guilherme Kilter também se posicionou sobre o resultado: “O paranaense quer isso, quer a mudança, quer a gente com princípio, com valor, que não coloca a própria vida, a própria carreira acima de qualquer outra coisa, mas que vai representar a população”.

Além de Chiquini, outros 29 deputados federais eleitos pelo Paraná nas eleições de 2026 iniciarão seus mandatos em 1º de fevereiro de 2027, data prevista para a posse da nova legislatura.

Quem é Jeffrey Chiquini?

Aos 30 anos, Jeffrey Chiquini da Costa conquista seu primeiro cargo eletivo. Advogado criminalista e fundador do próprio escritório, ganhou projeção nacional principalmente pela atuação na defesa de Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, em processos relacionados à investigação sobre a tentativa de golpe de Estado.

Ao longo da carreira, também atuou na defesa de outras figuras públicas, como o jogador de futebol Alef Manga e o ex-participante do reality show Big Brother Brasil Diego Alemão. A participação em casos de grande repercussão ampliou sua presença nas redes sociais e contribuiu para sua projeção pública.

Chiquini começou a avaliar publicamente a entrada na política partidária ainda em 2025, quando chegou a admitir a possibilidade de disputar uma vaga no Senado. Em março de 2026, porém, anunciou sua pré-candidatura a deputado federal pelo Novo, partido pelo qual conquistou a eleição.

Entre as bandeiras defendidas estão as reformas no Judiciário e o combate ao que classifica como “ditadura da toga”. O deputado federal eleito também critica o ativismo do Supremo Tribunal Federal (STF) e defende a ampliação das vagas em escolas públicas, investimentos na infraestrutura do ensino em tempo integral e o fortalecimento da economia e do setor industrial.