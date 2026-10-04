Paulo Melo (PL) é o deputado estadual mais votado do Paraná nas eleições de 2026

Paulo Melo (PL) foi o deputado estadual mais votado do Paraná nas Eleições 2026. O candidato, que cumprirá seu primeiro mandato, será um dos [número a confirmar] representantes do partido na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Entre os mais votados, Paulo Melo superou Jessicão, Márcio Nunes, Professor Lemos e Gugu Bueno, que compõem a lista dos candidatos que mais receberam votos, conforme a apuração parcial consultada.

Em comparação ao pleito anterior, a quantidade parcial de votos de Paulo Melo ficou abaixo do número recebido pelo deputado estadual mais votado nas eleições de 2022. Naquele ano, Alexandre Curi (Republicanos), que na época concorria pelo PSD, foi eleito com 237.033 votos.

Além de Paulo Melo, outros 53 deputados estaduais eleitos nas Eleições 2026 iniciarão o mandato em 1º de fevereiro de 2027, data prevista para a posse da nova legislatura.

Quem é Paulo Melo?

Aos 34 anos, Paulo Henrique Rivera de Melo é empresário e fundador do Instituto Luzeiro, organização voltada à formação política e cultural em Curitiba. É casado e pós-graduado nas áreas de Gestão Pública e Governança e Governabilidade.

Apesar de nunca ter ocupado um cargo eletivo, Paulo Melo concorreu a vereador de Curitiba em 2024 e ficou como suplente. Antes disso, disputou uma vaga de deputado estadual pelo PMB, em 2022. A filiação ao Partido Liberal ocorreu para as eleições de 2024.

Em 2025, chegou a ser nomeado para um cargo comissionado no Instituto Municipal de Turismo (IMT) da Prefeitura de Curitiba. No entanto, após participar de um ato político, a prefeitura realizou sua exoneração com efeito retroativo. Ele não chegou a trabalhar efetivamente no cargo nem recebeu salário pela nomeação.

Empresário e figura política ligada ao espectro conservador, conta com apoio público de nomes como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Suas principais defesas são os valores da família, a liberdade, a segurança pública e pautas alinhadas à direita conservadora.

Quem é Jessicão?

Aos 33 anos, Jessica Ramos Moreno, conhecida como Jessicão, foi a segunda candidata mais votada para deputada estadual. Ela iniciou a carreira política em 2020, quando foi eleita vereadora de Londrina com 2.523 votos. Antes de ingressar na política, também atuou como presidente do Movimento Direita Paraná e participou da organização de manifestações em Londrina após o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Na época, era filiada ao Progressistas (PP), partido pelo qual disputou sua primeira eleição. Em 2024, foi reeleita vereadora pela mesma legenda e obteve a segunda maior votação entre os eleitos, com 15.057 votos.

A entrada no Partido Liberal ocorreu somente em março de 2026, quando a legenda iniciou a formação da chapa para as eleições majoritárias. Embora tenha sido a primeira vereadora lésbica eleita em Londrina, ela rejeita formalmente a defesa da causa LGBT.

Suas principais pautas estão relacionadas à proteção de crianças e adolescentes contra influências externas, à internação compulsória humanizada de pessoas em situação de rua, à regulação do espaço público e ao apoio ao militarismo. Ela é autora de leis municipais que proíbem o uso de linguagem neutra em instituições de ensino e vetam publicidades voltadas a menores de idade que façam alusão a gênero ou diversidade sexual.