Filipe Barros (PL) é eleito senador pelo Paraná

Filipe Barros (PL) foi eleito para ocupar uma das cadeiras do Senado pelo Paraná. A segunda vaga do senado ficou com Deltan Dallagnol (Novo). As definições aconteceram nas eleições deste domingo (4). Esta é a primeira vez que Barros se candidata ao cargo — anteriormente, atuou como vereador de Londrina e deputado federal. Ele faz parte da coligação “Fortaleza do Paraná”, formada pelos partidos PL, Novo e Podemos.

Durante a campanha eleitoral, Barros destacou sua relação com Jair Bolsonaro, colocando-se como o escolhido do ex-presidente para atuar no Estado. Entre suas propostas estão reformas institucionais, como no Supremo Tribunal Federal (STF), com a implementação de mandatos fixos para os ministros da Corte.

Na área de segurança pública, Barros prometeu trabalhar para combater o crime organizado. Também coloca como prioridades investimentos em infraestrutura no Paraná, além de mudanças no sistema de pedágios.

Neste ano, os eleitores votaram em dois candidatos ao Senado. No total, a Casa Legislativa possui 81 cadeiras (cada estado conta com três representantes, com mandato de oito anos). A composição do Senado é renovada a cada quatro anos — em 2022, foi renovado um terço dos senadores; em 2026, renovam-se dois terços. As cadeiras escolhidas nesta eleição só serão renovadas em 2034, fechando o ciclo do mandato.

Quem é Filipe Barros

Nascido em Londrina (PR) e formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro participou do movimento estudantil e de grupos de direita, presidindo o DCE da UEL em 2012. Sua trajetória política começou em 2016, quando foi eleito vereador em sua cidade natal pelo então PRB.

Em 2018, ingressou na política nacional ao se eleger deputado federal pelo PSL, com mais de 75 mil votos. Já filiado ao PL, conquistou a reeleição para a Câmara dos Deputados em 2022 com 249,5 mil votos. Ao longo de seus mandatos em Brasília, ocupou funções de liderança partidária e integrou a equipe de transição entre os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Candidatos ao Senado

O Paraná tem nove candidatos para duas vagas ao Senado em 2026: Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos), Cristina Graeml (PSD), Deltan Dallagnol (Novo), Dr. Rosinha (PT), Gleisi Hoffmann (PT), Joaquim do MLB (UP), Karen Guerreiro (Missão) e Marcelo Marcelino (PCO).