Deputados estaduais eleitos no Paraná nas eleições de 2026. Veja a lista

Com o encerramento da votação às 17h deste domingo (4) em todo o Brasil, os portões das seções eleitorais já foram fechados e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início à contagem oficial dos votos das Eleições 2026. A apuração já começou para definir quem fica com uma das 54 vagas para o cargo de deputado estadual no Paraná.

Ao todo, um eleitorado de 8.824.798 estava apto a escolher seus representantes pelos próximos anos para o cargo de deputado estadual.

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Neste momento, o Paraná segue com a apuração das urnas. Os números chegam direto do sistema do TSE e mudam conforme os boletins das urnas eletrônicas são processados nos cartórios eleitorais.

A contagem mostra os votos nominais de cada candidato, além do total de brancos e nulos até aqui. Acompanhe, em instantes, os dados totalizados e o resultado das eleições 2026.

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