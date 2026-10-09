Quase 3 em cada 10 eleitores faltaram às urnas em cidade do Litoral do Paraná

A abstenção superou 33 milhões de eleitores no primeiro turno das eleições de 2026 em todo o Brasil, o equivalente a 21,08% do eleitorado. O índice é o mais alto desde 1998. No Paraná, mais de 1,77 milhão de pessoas deixaram de votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2022, o estado havia registrado cerca de 1,65 milhão de ausentes.

Em Matinhos, no Litoral, por exemplo, quase 30% (29,35%) dos eleitores do município não foram votar em 2026. Em Pontal do Paraná, outra cidade litorânea, a abstenção atingiu 26,11% do total do eleitorado. Outros municípios que registraram expressivas parcelas de eleitores aptos ausentes das urnas foram Palmas (26,42%), Ortigueira (26,00%) e Guaratuba (25,80%).

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, afirmou no domingo (4), dia da votação do primeiro turno, que pretende trabalhar para diminuir o fenômeno na etapa seguinte. “Não é o ideal uma abstenção de 20%. A ideia é intensificar e aperfeiçoar todos os mecanismos disponíveis para que a gente consiga diminuir esse percentual no segundo turno”, disse. O segundo turno das Eleições Gerais de 2026 ocorre no dia 25 de outubro.

Números de abstenção

Cidades paranaenses que tiveram as dez maiores abstenções em números absolutos:

Curitiba: 278.668 abstenções (19,77% do eleitorado) – 262.059 em 2022

278.668 abstenções (19,77% do eleitorado) – 262.059 em 2022 Londrina: 82.453 abstenções (20,94%) – 76.263 em 2022

82.453 abstenções (20,94%) – 76.263 em 2022 Maringá: 63.633 abstenções (21,10%) – 58.629 em 2022

63.633 abstenções (21,10%) – 58.629 em 2022 Ponta Grossa: 50.997 abstenções (19,77%) – 45.495 em 2022

50.997 abstenções (19,77%) – 45.495 em 2022 São José dos Pinhais: 46.135 abstenções (20,32%) – 39.639 em 2022

46.135 abstenções (20,32%) – 39.639 em 2022 Cascavel: 45.549 abstenções (19,04%) – 43.586 em 2022

45.549 abstenções (19,04%) – 43.586 em 2022 Foz do Iguaçu: 43.771 abstenções (21,18%) – 37.439 em 2022

43.771 abstenções (21,18%) – 37.439 em 2022 Colombo: 32.816 abstenções (20,28%) – 28.940 em 2022

32.816 abstenções (20,28%) – 28.940 em 2022 Guarapuava: 26.146 abstenções (19,56%) – 24.948 em 2022

26.146 abstenções (19,56%) – 24.948 em 2022 Araucária: 22.640 abstenções (20,24%) – 18.953 em 2022

Cidades paranaenses que tiveram as dez maiores abstenções em percentual do eleitorado municipal:

Matinhos: 29,35% do eleitorado (10.358 abstenções) – 27,48% em 2022

29,35% do eleitorado (10.358 abstenções) – 27,48% em 2022 Alto Paraíso: 28,54% do eleitorado (933 abstenções) – 24,11% em 2022

28,54% do eleitorado (933 abstenções) – 24,11% em 2022 Guaraqueçaba: 27,63% do eleitorado (2.053 abstenções) – 22,04% em 2022

27,63% do eleitorado (2.053 abstenções) – 22,04% em 2022 Ribeirão do Pinhal: 26,58% do eleitorado (2.702 abstenções) – 23,60% em 2022

26,58% do eleitorado (2.702 abstenções) – 23,60% em 2022 Palmas: 26,42% do eleitorado (8.522 abstenções) – 25,13% em 2022

26,42% do eleitorado (8.522 abstenções) – 25,13% em 2022 São Jerônimo da Serra: 26,31% do eleitorado (2.246 abstenções) – 23,68% em 2022

26,31% do eleitorado (2.246 abstenções) – 23,68% em 2022 Curiúva: 26,24% do eleitorado (2.836 abstenções) – 24,13% em 2022

26,24% do eleitorado (2.836 abstenções) – 24,13% em 2022 Pontal do Paraná: 26,11% do eleitorado (6.506 abstenções) – 24,02% em 2022

26,11% do eleitorado (6.506 abstenções) – 24,02% em 2022 Ortigueira: 26,00% do eleitorado (5.220 abstenções) – 23,68% em 2022

26,00% do eleitorado (5.220 abstenções) – 23,68% em 2022 Cambará: 25,82% do eleitorado (4.612 abstenções) – 22,24% em 2022