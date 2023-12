O Paraná vai receber uma nova planta da multinacional japonesa de alimentos Nissin Foods. A fábrica, que será a terceira unidade da fabricante líder de macarrão instantâneo no Brasil, vai ser construída no município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, com investimento de R$ 1 bilhão.

LEIA MAIS – Jogo do Tigrinho: Polícia cumpre novo mandado na grande Curitiba contra grupo

A construção da nova fábrica vai começar em junho de 2024, com conclusão prevista para março de 2026. A unidade será no km 164 da rodovia PR-151, sentido Ponta Grossa-Castro. A área total do complexo industrial somará 413,2 mil metros quadrados, com 68,2 mil metros quadrados de área construída.

VIU ESSA? “Traiano escreveu num papel o valor de R$ 300 mil”, delatou empresário sobre pedido de propina

“A vinda da Nissin reforça o plano do Paraná se transformar no grande supermercado do mundo, industrializando cada vez mais a nossa produção de alimentos, ao invés de vender apenas commodities”, enfatizou o governador Ratinho Junior. “É mais uma multinacional que confia no Paraná, na nossa estabilidade para produzir, trazendo mais emprego e renda para o Estado”.

Aumento no consumo

De acordo com a direção da Nissin Foods, o investimento na nova planta é para acompanhar o crescente consumo de macarrão instantâneo no Brasil. A nova unidade vai produzir macarrão instantâneo tradicional, em pacote, além da versão em copos, o cup noodles. Parte da produção em Ponta Grossa também será destinada para exportação.

LEIA TAMBÉM – Árvore dos Sonhos da Tribuna 2023; faça o seu pedido de Natal!

“A nova fábrica aumentará a capacidade produtiva e ajudará a atender a demanda crescente no Brasil. Além disso, ajudará também a reforçar a produção dos produtos para exportação e no aumento de ofertas de variedade de produto”, diz a Nissin Foods em nota oficial.

A fábrica de Ponta Grossa faz parte do plano estratégico de crescimento da Nissin globalmente. Em maio de 2021, a multinacional divulgou a meta de que aproximadamente 45% do lucro operacional principal da empresa seria de negócios internacionais.

“Assim, o grupo veio se esforçando para crescer substancialmente os negócios no exterior. Em 2022, o objetivo foi atingido, mas o incentivo aos negócios continua no mundo inteiro para que apresentem um crescimento geral ainda maior”, afirma a empresa em nota.

Investimentos bilionários

A fábrica da Nissin é o segundo investimento bilionário anunciado no Paraná nessa semana. Na segunda-feira (4), a Renault anunciou investimento de R$ 2 bilhões para produzir um novo veículo na fábrica de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O aporte da montadora francesa vai viabilizar a produção de um C-SUV completamente novo sobre a Plataforma Modular do Grupo Renault, a mesma utilizada na linha de montagem do Kardian, veículo que será lançado para o mercado em março de 2024.

O novo investimento faz parte do International Game Plan 2027 da empresa, projeto mundial da Renault que prevê fabricar oito novos modelos, incluindo três SUVs do segmento C, entre 2024 e 2027 para os mercados internacionais.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!