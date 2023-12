A Polícia Civil do Paraná realiza uma segunda etapa de uma operação policial que prendeu, em novembro, quatro pessoas envolvidas com o “Jogo do Tigrinho”. Na época, os presos tinham relação com um grupo de influencers que doou gasolina para entregadores de app´s em Curitiba. Nesta quinta-feira (7), mais um mandado de busca e apreensão foi cumprido desta vez em Fazenda Rio Grande, na RMC, contra o grupo responsável por lesar vítimas através de jogos de azar.

De acordo com as investigações, os indivíduos utilizavam caça-níquel eletrônico para enganar vítimas em todo o país, o chamado Jogo do Tigrinho.

“Este é um desdobramento da ação que fizemos em novembro, onde prendemos três pessoas e apreendemos carros e motos de luxo, 3,2 mil dólares, 700 reais, aparelhos eletrônicos e armas de fogo”, conta o delegado da PCPR Tiago Dantas.

Como funciona o Jogo do Tigrinho

As investigações apontaram que o link da plataforma, disponibilizado pelos indivíduos, direcionava os usuários para apostas no jogo online apelidado de “Jogo do Tigrinho”.

Segundo as investigações da Polícia Civil os suspeitos realizavam rifas de carros e valores em dinheiro em perfis de redes sociais. Na ocasião, as vítimas depositavam valores em troca da participação dos sorteios onde os indivíduos não entregavam os prêmios.

Os indivíduos são investigados por crime contra a economia popular, associação criminosa, exploração de loteria sem a autorização legal e lavagem de dinheiro.

Para chamar atenção nas redes sociais, eles ainda postavam vídeos com bebidas e veículos de luxo.

Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!