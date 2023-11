Influenciadores oferecem R$ 8 mil de gasolina grátis e lotam posto em Curitiba

Quem passou pelo posto de combustíveis Ipiranga localizado na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba, pode ter notado um grande movimento de motos na tarde desta quinta-feira (09).

Os motociclistas se reuniram no local por conta de uma ação realizada por quatro influenciadores da Grande Curitiba: eles compraram R$ 8 mil em gasolina para abastecer gratuitamente os motociclistas que trabalham com entregas na região.

LEIA TAMBÉM:

>> Alerta de chuva em Curitiba: perigo potencial para tempestade

>> Novo desvio na Linha Verde Norte: bloqueio total a partir desta quinta

Os criadores de conteúdo digital Eduardo Campelo, Biell Vieira, Ricardinho.cwb e Ezequiel Soares usaram as redes sociais para anunicar a atividade, que aconteceu às 16 horas.

Ver essa foto no Instagram

A notícia se espalhou rapidamente e o posto ficou lotado de motociclistas. Em uma publicação no Instagram, Eduardo Campelo afirmou que mais de 300 motos compareceram e garantiu que todas foram abastecidas.

Veja as fotos

Veja as fotos

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!