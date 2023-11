Alerta de chuva em Curitiba: perigo potencial para tempestade

A Defesa Civil emitiu um aviso informando que temporais, raios e ventos fortes podem atingir Curitiba na tarde desta quinta-feira (09). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou um alerta amarelo, que representa perigo potencial, para tempestade na região, válido até às 23h59 desta quinta.

Além da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o comunicado do Inmet é válido para quase todo o Paraná, com exceção do sudoeste, e partes dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Nesses locais pode chover até 50 mm/dia e os ventos variam entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

A Defesa Civil repassou algumas dicas de segurança. Confira:

Chuva aumentou enquanto está na rua? Tente parar em um local seguro e espere passar. Evite se abrigar embaixo de árvores e de estruturas metálicas, estando a pé ou de carro.

Está de carro? Redobre a atenção e reduza a velocidade.

Dentro de casa, evite mexer no celular enquanto estiver carregando.

Recolha temporariamente o lixo colocado para coleta para evitar entupimentos.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo 199. Se precisar comunicar algum estrago para a Prefeitura de Curitiba ligue 156, acesse o App 156 ou acesse o site central156.org.br.

Paraná tem alerta laranja para tempestade

Na região sudoeste do Paraná, o Inmet publicou um alerta laranja, que significa perigo para tempestade. O aviso começou nesta quinta-feira (09) e é válido até às 10 horas de sexta-feira (10).

Nesse caso pode chover até 100 mm/dia e os ventos são mais intensos, podendo chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

