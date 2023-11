Acidente grave na BR-277, em Campo Largo: uma morte e um ferido

Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão aconteceu na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta quinta-feira (09).

De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) uma pessoa morreu e outra está em estado grave. Entretanto, a situação dos envolvidos ainda não foi confirmada oficialmente. Um helicóptero foi acionado para socorrer a vítima.

A colisão aconteceu no km 125 da BR-277, no final da Serra de São Luiz do Purunã, na pista sentido Curitiba.

Por conta do pouso da aeronave, a PRF informou que o trânsito de veículos vai ser bloqueado na região.

