Estação-tubo do Centro de Curitiba é retirada para reforma e ampliação

A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai retirar nesta quinta-feira (09) a estação-tubo Praça Carlos Gomes (sentido Fazenda Rio Grande), na Rua Lourenço Pinto, no Centro, para obra de reforma e ampliação. O projeto vai beneficiar os 10 mil usuários diários da linha de ônibus metropolitana F02-Curitiba/Fazenda Rio Grande, que têm ponto final no local. Somente pela estação-tubo, passam 2,7 mil pessoas por dia.

A estação-tubo será ampliada de 9,97 metros, com sete módulos, para 15,75 metros, com 11 módulos. A previsão é que seja reativada em 20 de novembro.

Até lá, o ponto final da linha será na estação-tubo Praça Rui Barbosa, sentido Pinhais, compartilhando a plataforma com a linha C01-Pinhais/Rui Barbosa.

Convênio

A ampliação é realizada por meio de um convênio com o Governo do Estado, através da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), que repassou R$ 840 mil para a execução dos trabalhos.

O projeto faz parte da série de ações de revitalizações que a Prefeitura vem promovendo nos equipamentos do transporte coletivo. Neste ano, o município está investindo R$ 6,5 milhões na revitalização de 120 estações-tubo, com reforma de pisos, pintura e melhorias de acessibilidade.

A linha F02-Curitiba/Fazenda Rio Grande é a segunda em número de passageiros entre Curitiba e Fazenda Rio Grande, só perdendo para a linha F03-Fazenda Direto. Implementada em 1997, a estação da Praça Carlos Gomes já não comportava o número de usuários que utilizam a linha.

