Quatro assaltantes utilizando armas longas e uniformes policiais, fizeram reféns funcionários de uma loja de veículos no bairro Seminário, em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (09). Os criminosos levaram dois carros, mas logo deixaram o produto de roubo em uma rua residencial, próxima ao estabelecimento comercial.

Segundo informações da Polícia Militar, obtidas ao conversarem com os funcionários da loja, quatro homens portando armas pesadas, inclusive um fuzil, coletes balísticos e vestimenta policial entraram no local perto das 10h. Lá, deram ordem para que todos deitassem ao chão e perguntaram de carros blindados, mas levaram dois veículos “normais”.

Apesar do roubo, os carros foram deixados em uma rua próxima, sendo localizados por policiais do Batalhão de Operações Especiais – Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone). A Polícia Científica foi chamada para tentar localizar digitais nas portas, volante e bancos em uma BMW/X1S201 ActiveFlex branca, ano 2021 e um veículo I/VW Tiguan Allspace da cor vermelha, ano 2019.

Os assaltantes não foram localizados, mas a Polícia Militar segue em patrulhamento na região. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a localizar os homens que utilizaram um outro carro para dar voz de assalto. Acredita-se que por buscarem veículos blindados, a quadrilha pode estar envolvida em roubo a bancos.

Veja as fotos

