A Prefeitura de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), divulgou que está abrindo 129 vagas em concurso público. São oportunidades de trabalho em que os profissionais vão receber entre R$ 2.800,14 a R$ 18.750 de salário. As inscrições estão abertas até o dia 26 de novembro, exclusivamente pela internet.

LEIA MAIS – Melhor do Brasil, Gin feito no Paraná tem ingrediente inusitado

Segundo a prefeitura, são 115 vagas para contratação em regime estatutário e mais 14 via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As oportunidades são para os níveis de ensino fundamental incompleto, fundamental, médio, técnico e superior.

VIU ESSA? Fechamento e transferência de escola na Grande Curitiba divide pais: “está caindo aos pedaços”

O prazo para o pagamento das inscrições, segundo o edital, termina no dia 27 deste mês. A taxa varia de R$ 85 a R$ 120, dependendo do cargo pretendido. Pessoas inscritas no Cadastro Único têm direito à isenção da inscrição (até 11 de novembro).

Vagas para CLT

Agente comunitário de saúde

Requisitos: Ensino médio completo; residir no mínimo há dois anos na comunidade ou bairro da regional onde pretende atuar

Salário: R$ 2.800,14

Carga horária: 40h

Valor da taxa de inscrição: R$ 85

Regionais: Ana Nery; Esplanada; Jardim Karla; Maria Antonieta; Perdizes; Perneta; Tarumã; Tebas; Vargem Grande; Vila Amélia; Weissópolis

Médico da Família

Requisitos: Graduação em medicina; registro no conselho profissional competente Valor da taxa de inscrição: R$ 120

Médico da família 20h: remuneração de R$ 9.375,21

Médico da família 30h: remuneração de R$ 14.062,87

Médico da família 40h: remuneração de R$ 18.750,43

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água