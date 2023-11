O trânsito na BR-277 está lento devido a acidentes e obras, que afetam diretamente a região de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A situação acontece no sentido Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e também, no sentido Curitiba, na manhã desta quinta-feira (9).

LEIA MAIS – Concurso público na região de Curitiba tem mais de 100 vagas e salário de até R$ 18 mil

O congestionamento em Campo Largo chega a 25 quilômetros de filas, reflexo de obras na serra de São Luiz do Purunã. Já no sentido capital, acidentes nos quilômetros 122,5 e 101,5, formam fila de sete quilômetros.

VIU ESSA? Melhor do Brasil, Gin feito no Paraná tem ingrediente inusitado

As obras no sentido crescente (Ponta Grossa) serão transferidas para o sentido decrescente (Curitiba), durante o dia de hoje, porém, somente iniciarão após a diminuição das filas.

Confira atualizações sobre a situação na BR-227, no perfil da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no X, antigo Twitter.

Veja as fotos

Veja as fotos

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!