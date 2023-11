Novo desvio na Linha Verde Norte: bloqueio total a partir desta quinta

Um novo desvio no trânsito vai acontecer na região de obras da Linha Verde Norte, no bairro Atuba, em Curitiba. Para a continuação da construção, a Rua Pintor Ricardo Krieger terá bloqueio total a partir desta quinta-feira (09), no trecho de 160 metros entre a Estrada da Ribeira e a Rua Roaldo Brun.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a proibição da passagem de veículos no trecho é necessária para que sejam realizados os serviços de drenagem, pavimentação e paisagismo na via.

LEIA TAMBÉM:

>> Alerta de chuva em Curitiba: perigo potencial para tempestade

>> Acidente grave na BR-277, em Campo Largo: uma morte e um ferido

O local está sinalizado e o motorista deve ficar atendo à mudança. A opção de desvio para quem trafega pela Linha Verde (Estrada da Ribeira), sentido Colombo/Curitiba, é entrar à direita na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes.

A previsão para a execução dos serviços é de aproximadamente 110 dias.

Obras na Linha Verde alteram linhas de ônibus de Curitiba

Também haverá alteração no transporte coletivo de Curitiba. As linhas de ônibus 222 -V. Esperança, 607-Colombo/CIC e 229 – Mad. Penha/F. Noronha farão desvios de itinerário pela Estrada da Ribeira, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Rua Ângelo Greca e Rua Pery Sotto Maior Bittencourt, retornando ao itinerário oficial pela Roaldo Brun.

Confira as alterações das linhas de ônibus no site da Urbs.

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água