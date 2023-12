O presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo, anunciou, na tarde desta segunda-feira (4), um aporte de R$ 2 bilhões em investimentos para a produção de um novo veículo SUV, que vai entrar no mercado no segmento C (compactos) e será montado na plataforma modular global da marca, na fábrica de São José dos Pinhais (PR). A revelação foi feita no evento em comemoração aos 25 anos da empresa francesa no país.

Ainda sem nome e data para o lançamento, o novo veículo possui algumas certezas: será exportado para toda a América Latina e terá o DNA brasileiro da marca, com o design e tecnologia da fábrica do Paraná.

+Leia mais! Flagramos o Kardian, novo SUV da Renault, nas ruas de Curitiba

“De 2021 até 2025 serão R$ 5,1 bilhões de investimento da Renault no Brasil, números impactantes para a evolução da marca e de toda tecnologia envolvida”, ressaltou o presidente da marca no país.

De acordo com Luiz Fernando Pedrucci, CEO da marca na América Latina, o Brasil será o primeiro país para o novo SUV e irá contar com motor flex (funciona com dois tipos de combustível) e possibilidade de intervenções híbridas.

“Isso mostra a capacidade da marca. Um carro que será lançado de forma inédita, flex ou híbrido, e que vai utilizar motores produzidos na Horse, importante braço da Renault e especialista na produção e fornecimento de motopropulsores híbridos e térmicos de baixas emissões”, destaca Pedrucci.

Inaugurada em julho deste ano, a empresa Horse anunciou, na semana passada, um investimento de R$ 100 milhões para a instalação de uma operação de produção de motores de alta eficiência, também em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

