Flagramos o Kardian, novo SUV da Renault nas ruas de Curitiba

A Tribuna do Paraná flagrou neste sábado (11), pelas ruas de Curitiba, o teste camuflado do Kardian, o novo SUV da Renault, que será o substituto do Stepway e vai brigar de igual para igual com o Pulse, da Fiat, e o Nivus, da Volkswagen. O lançamento deve acontecer no final do primeiro semestre de 2024.

A estrutura do novo carro da Renault lembra um pouco o C4 Cactus, da Citroën, e a traseira, de acordo com projeções feitas por sites especializados, é parecida com a do Kwid, mas obviamente mais imponente que o modelo de entrada da montadora, que tem fábrica em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Grande estilo: Honda City Hatch se destaca por amplo espaço interno e itens de luxo

O SUV compacto terá motor 1.0 TURBO de três cilindros, que deve oferecer 130 cavalos de potência, e terá itens tecnológicos para competir em condições de igualdade com os rivais. O Kardian usará a plataforma CMF-B, mesma utilizada pela empresa na Europa em modelos como o Clio.

O projeto de desenvolvimento do modelo custou à montadora cerca de R$ 2 bilhões.

Kardian, da Renault, nas ruas de Curitiba. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz

