Retrospectiva Tribuna; as matérias mais lidas que “bombaram” em 2024

O ano de 2024 está chegando ao fim e a Tribuna teve a chance de contar histórias incríveis e publicar notas e reportagens que impactaram diretamente o dia a dia dos moradores de Curitiba e região. E teve de tudo um pouco, mas tudo apurado e produzido com muito carinho, respeito e responsabilidade com nossos leitores.

Informar, entreter e encantar foi o nosso desafio, e o resultado está compilado nos links a seguir. Um jeito diferente de olhar para o que acontece na cidade e sobre os assuntos que interessam aos leitores, pensando no que eles precisam e querem saber.

Nessa lista estão as 15 reportagens que causaram mais impacto no ano que termina. O levantamento foi feito com base não só em audiência pura e simples, mas também nas interações e alcance dos conteúdos.

Vamos relembrar com a gente?

>>> Como fazer o melhor bolo de milho do mundo!

>>> Bairro de Curitiba é o 5º do Brasil com maior número de moradores

>>> Resgate aéreo mobiliza 200 profissionais no Aeroporto Afonso Pena

>>> Terminal é demolido em Curitiba para virar área alagável; entenda

>>> Nova rodovia: será o fim do trânsito irritante entre Curitiba e Florianópolis

>>> Shopping de Curitiba inaugura 3º andar, 75 novas lojas e 13 restaurantes

>>> Idoso transforma terreno em bairro de Curitiba numa horta modelo

>>> Como fazer a batata frita perfeita na Airfryer

>>> Terreno gigante em bairro de Curitiba pode ser endereço de nova Cohab

>>> Flopou? Show de Bruno Mars em Curitiba tem gramado vazio e imagem viraliza

>>> Bairro de Curitiba que ganhou mega obra viária terá novo supermercado

>>> RU Central da UFPR é fechado em caráter emergencial

>>> Ciclone bomba no Paraná! Previsão é de chuva e ventos fortes



>>> Padaria sucesso no Centro de Curitiba inaugura loja 3 vezes maior

>>> Padaria de Curitiba faz sucesso com tradicional broa de centeio

Link bônus

>>> Projeto de Eleições – Rolê dos Candidatos