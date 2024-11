Bairro de Curitiba é o 5º do Brasil com maior número de moradores

O Censo Demográfico realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizado em 2022 revelou que o bairro Cidade Industrial de Curitiba é o 5º mais populoso de todo o Brasil. São ao todo 172.510 habitantes no bairro curitibano.

No levantamento feito pelo IBGE, oito dos dez bairros brasileiros mais populosos ficam no Rio de Janeiro. Campo Grande é o bairro mais populoso do país, com 352 mil habitantes. Na sequência, vem os bairros cariocas Santa Cruz (249.130 hab.), Jacarepaguá (217.462 hab.) e Bangu (209.302 hab.).

Pimentas, na cidade de Guarulhos (SP), é o único representante paulista na lista, com 168.232 habitantes. Completam a lista outros quatro bairros cariocas: Realengo (167.027 hab.), Guaratiba (159.888 hab.), Barra da Tijuca (151.603 hab.) e Tijuca (142.909 hab.).

Os maiores bairros curitibanos

Outros cinco bairros de Curitiba aparecem na lista dentre os 100 maiores do Brasil. Sítio Cercado aparece em 24º lugar, com 102.293 moradores; Cajuru (29º – 90.002 habitantes); Uberaba (45º – 73.241); Boqueirão (65º – 65.618); e Xaxim (93º – 58.124).

O primeiro bairro do Paraná fora da Capital a aparecer na lista é Uvaranas, de Ponta Grossa, com 43.420 (167º lugar). Cara Cara (182º – 42.594) e Contorno (212º – 40.173), também da cidade dos Campos Gerais, são os próximos destaques paranaenses na lista.

Os recenseadores percorreram 172.804,57 quilômetros em todo o Paraná, a 8ª maior distância no Brasil. Minas Gerais teve o maior trajeto percorrido, com 461.955,59 km, seguida da Bahia (350.609,33 km), São Paulo (251.802,02 km), Rio Grande do Sul (203.305,53 km) e Mato Grosso (199.294,12 km).