Ciclone bomba no Paraná! Fenômeno em formação deve trazer chuva e ventos fortes

Tempestades e ventos fortes! Um ciclone bomba deve se formar no Oceano Atlântico, perto do litoral brasileiro, na próxima terça-feira (12).

De acordo como meteorologistas do Climatempo, o sistema não deve atingir diretamente o território brasileiro, mas pode trazer rajadas de vento significativas para regiões próximas à costa do sul do país, afetando principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Em sua intensificação sobre o mar, ventos e chuvas intensas gerados pela baixa pressão podem ser registrados nestes estados, embora a previsão indique que há a possibilidade da chuva não afetar diretamente o Brasil.

O que é um ciclone bomba?

Para que um ciclone seja classificado como ciclone bomba, ele precisa ter uma queda de 24 milibares ou mais em 24 horas. O fenômeno ocorre quando há uma queda rápida da pressão atmosférica no centro de um sistema ciclônico, uma condição conhecida como ciclogênese explosiva.

“Esse processo acontece principalmente em regiões de alta latitude, onde massas de ar muito frias encontram massas de ar mais quentes, criando um forte gradiente de pressão que intensifica o ciclone rapidamente”, explica o boletim da empresa de meteorologia Climatempo.

O avanço das condições do ciclone é monitorado por meteorologistas, com uso de modelos meteorológicos como o GFS (modelo norte-americano) e o ECMWF (modelo europeu).