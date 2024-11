Grave acidente em bairro de Curitiba deixa dois feridos e carros destruídos; Vídeo!

Duas pessoas ficaram presas às ferragens após um grave acidente em uma esquina do bairro Bacacheri, em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (08). O acidente ocorreu em um local pacato do bairro de Curitiba, por volta das 9h30. A rua tem trânsito tranquilo e gerou grande movimentação para as equipes de resgate, já que as pessoas ficaram presas às ferragens. Cinco viaturas dos Bombeiros foram deslocadas ao local.

Segundo o Corpo de Bombeiros o acidente ocorreu na esquina da Rua Roberto Lambach com Avenida Aviador Luiz Bergmann e envolveu uma caminhonete Ranger e um veículo Uno, que parou capotado em cima da calçada.

Cinco viaturas foram deslocadas ao local para atendimento à ocorrência. Entre os feridos estão uma mulher de 26 anos, encaminhada ao Hospital Evangélico, e um homem de 52 anos, levado ao Hospital Cajuru. Ambos tiveram ferimentos leves.

A grade da casa que fica bem na esquina foi danificada após ser atingida pela caminhonete.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná.

Local de acidente é tranquilo

O local onde ocorreu este acidente de trânsito em Curitiba tem sinalização de preferencial. Quem vem pela Rua Roberto Lambach deve parar, dando preferência à avenida. Neste caso, o motorista do Uno invadiu a preferencial, atingindo a Ranger.