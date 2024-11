Bombeiros encontram corpo de criança levada por enxurrada em General Carneiro

Bombeiros encontraram, em General Carneiro, sul do Paraná, o corpo de uma criança de 2 anos. A menina tinha tinha sido levada por uma enxurrada após as fortes chuvas que atingiram a cidade, na madrugada da última quinta-feira. O corpo estava a cerca de 2 quilômetros da casa da família, local inicial de onde ela tinha desaparecido. General Carneiro registrou 160 mm de chuva em poucas horas, o que gerou uma grande enxurrada e alagamentos pela cidade.

Segundo o tenente Daniel Caneco, do Corpo de Bombeiros, um morador da cidade encontrou o corpo da menina e acionou as equipes de resgate. “Estávamos retomando as buscas com drones e cães farejadores quando um civil nos abordou e nos informou que possivelmente tinha achado a menina na margem do rio, próximo à sua residência. Fomos até o local com a equipe e infelizmente a encontramos já sem vida”, explicou o tenente ao Bom Dia Paraná desta sexta-feira (08).

Segundo o tenente, o corpo da criança estava a cerca de dois quilômetros do chamado ponto zero, de onde ela desapareceu, no Rio Jangada. “Uma situação extremamente triste, estamos com a nossa equipe aqui, dando um suporte psicológico para essa família que infelizmente está passando por um momento muito difícil”, ressaltou o tenente.

Cidade registrou um acumulado gigante de chuva em poucas horas. Foto: AEN.

Entenda o caso

A criança havia sido levada por uma forte enxurrada que atingiu a cidade entre quarta-feira e quinta-feira. Ao todo, mais de 40 bombeiros participaram da força-tarefa, incluindo equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST). O local está isolado para a chegada da Polícia Científica.