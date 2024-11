Chuva forte com enxurrada varre General Carneiro e deixa criança desaparecida

Uma forte chuva que atingiu a cidade de General Carneiro, no sul do Paraná, deixou uma criança desaparecida e a cidade devastada, na madrugada desta quinta-feira (07). Segundo a Defesa Civil do Paraná, 200 pessoas precisaram sair de suas casas devido à situação mais crítica. No fim da manhã a maioria já tinha retornado. A cidade registrou um acumulado de 160,8 milímetros de chuva entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta.

O governo do Paraná enviou reforços para a região. Desde as primeiras horas do dia, profissionais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) atuam em parceria com o município no atendimento às vítimas.

+ Leia mais Chuva em Curitiba; Previsão do tempo tem alerta de temporal e frente fria chegando

Criança desaparecida

Uma menina de 2 anos foi arrastada pela enxurrada durante a madrugada, enquanto a família saía de casa. Cerca de 60 pessoas, entre bombeiros militares de União da Vitória e funcionários da prefeitura, efetuam buscas nos rios Torino e Jangada.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel Vasco, todos os esforços estão sendo mobilizados para garantir a segurança dos moradores e para encontrar a criança desaparecida. “A expectativa é de que o nível da água continue a descer rapidamente nas próximas horas. Caso contrário, a Força-Tarefa já está de prontidão para se juntar aos trabalhos no município e nas áreas adjacentes”, afirmou Vasco.

+ Leia mais Saiba o que fazer para a trilha ou escalada não virar dor de cabeça

Membros do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros estão a caminho da cidade, assim como bombeiros de municípios vizinhos. Novos reforços, inclusive da Força-Tarefa de Resposta a Desastres, podem ser deslocados a qualquer momento.

Previsão do tempo tem mais chuva

Dados do Simepar apontam que o volume acumulado de chuva em General Carneiro foi de 160,8 milímetros entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta, valor maior do que a média de 134 milímetros para o mês inteiro de novembro, de acordo com o Climatempo. A previsão para esta quinta-feira é de que a chuva continue a cair sobre General Carneiro, com uma precipitação 20,2 milímetros até o final do dia. Para os próximos quatro dias, não há previsão de novas chuvas no município.

Além da situação no Sul do Estado, a Defesa Civil também emitiu na tarde desta quarta-feira (6) três alertas de chuvas fortes para a região do Norte Pioneiro do Paraná.

Pela manhã a cara da cidade era completamente outra. Foto: AEN.

Recuperação da cidade

Funcionários da prefeitura e membros das defesas civil estadual e municipal estão reunidos para avaliar os estragos causados e identificar quais equipamentos e materiais serão necessários para a recuperação. A Defesa Civil Estadual também está orientando a prefeitura de General Carneiro sobre os procedimentos e documentação necessários e aguarda o levantamento dos estragos para enviar ajuda humanitária.

A captação de água foi temporariamente comprometida devido à queda de energia em uma das estações da Sanepar, que já foi religado pela Copel. Até que a situação seja totalmente normalizada, a Sanepar enviou um caminhão-pipa para garantir o abastecimento dos moradores, especialmente daqueles que residem em áreas mais altas da cidade, onde a água demora mais para retornar.

A força da água danificou muitas ruas, destruindo parte do asfalto e causando o desmoronamento de muros, cujos casos mais urgentes já estão sendo atendidos desde madrugada.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou que a PR-170, próximo a General Carneiro, também foi atingida por escorregamento de material devido às fortes chuvas. Equipes do DER/PR estão atuando na limpeza da pista e remoção de barreira e a previsão é de que os serviços sejam concluídos até o final desta tarde. O tráfego está liberado no trecho, com restrição parcial somente onde são realizados os trabalhos.