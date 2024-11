Shopping de Curitiba inaugura 3º andar, 75 novas lojas e 13 restaurantes

O ParkShoppingBarigüi contará oficialmente na segunda-feira (18) com 417 lojas e abrirá a partir das 15h seu novo andar com mais 50 mil m² de área construída e um investimento de R$ 400 milhões. O terceiro piso do PkB é um marco para o desenvolvimento em shopping: um novo andar inteiro que reúne 75 novas lojas e 13 restaurantes no Park Gourmet.

Além disso, um novo conceito de saúde e bem-estar com o inédito Centro Médico que tem 25 clínicas de diferentes especialidades, além um parque indoor infantil e permanente com 425m² para diversão das crianças o ano todo.

A Multiplan, uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil, investiu R$ 400 milhões na maior Expansão do ParkShoppingBarigüi. Agora são mais de 15 mil m² de Área Bruta Locável (ABL), o que torna o shopping um dos maiores de todo o Paraná e da Multiplan com total de 67 mil m² de ABL.

A Expansão do PkB acaba de ser premiada como o “Melhor Projeto de Shopping Center” do GRI Awards 2024, iniciativa do GRI Club que reconhece os destaques do mercado imobiliário brasileiro.

Uma das principais novidades do terceiro piso do ParkShoppingBarigüi é o Centro Médico, que vai trazer resolutividade na área da saúde com 25 clínicas de diferentes especialidades, totalmente integradas ao shopping. Entre as novidades, INC Imagem, Hospital IPO, Hospital de Olhos, uma nova unidade da Unimed Curitiba e o Spa Gaya Bem-estar.

Agora, o cliente do ParkShoppingBarigüi pode unir uma consulta ou exame de rotina à um passeio proveitoso no shopping. Esse conceito reforça o propósito do PkB em se consolidar como um espaço presente no estilo de vida dos seus clientes que podem reunir tudo que precisam em um único lugar.

A maior expansão do PkB incorpora ao mix marcas da moda internacionais e nacionais, além de operações inéditas na cidade nos segmentos de moda feminina, infantil e masculina. Na gastronomia, novas operações inéditas em shoppings de Curitiba desembarcam com exclusividade no PkB (veja a lista abaixo).

O FunPark, um parque indoor de 425m² pensado para o entretenimento gratuito do público infantil. A operação ocupa uma área especialmente dedicada ao lazer, entretenimento e gastronomia.

Cultura, lazer e diversão

A HotZone inaugura sua nova operação ainda maior com 1,5 mil m² de jogos eletrônicos, realidade virtual, simuladores de corrida, máquinas de fliperama e brinquedos inéditos e de última geração, além de uma montanha-russa indoor. A HotZone contará ainda com Espaço Festa para comemorações de aniversário.

Próximo ao Park Gourmet, a Livraria da Vila segue um novo conceito – o modelo arquitetônico da livraria azul – que já existe em São Paulo e Brasília. A Livraria da Vila tem livros, jogos, brinquedos, artigos de papelaria e um mix de produtos pensados especialmente para a nova unidade de Curitiba.

Confira a seguir toda as novas operações do PkB por segmento:

Moda

A|X Armani Exchange,

Anselmi,

Boss,

Charth,

Crocs,

Danki,

Docetrama,

Dolce&Gabanna,

Galeria Tricot,

Grama,

Lafort,

MOB,

NV Nati Vozza,

Oficina Reserva,

Paula Torres,

Rio Unique,

V&V,

Vilebrequin,

Zapälla,

One Up.

Moda Infantil

Ludique Design

Paola da Vinci

Mundo Aquarela Store.

Variedades & Serviços

Aimer Semi Joias,

Baggagio,

Lupo Sport,

Mariah Acessórios,

Master Ótica,

Me.linda,

Phonefy,

Smart Case,

Sunglass Hut,

Trousseau,

Torriton Beauty & Hair,

Torriton Men,

Tramontina Store,

Meu Poá,

Zeferino,

Zerezes.

Joalheria

Camilo Joalheiros,

Joalheria Boiko.

Diversão

HotZone

FunPark.

Livraria

Livraria da Vila.

Gastronomia

All Natural,

Baraquias,

Boi and Beer,

Crema Lab,

Comendador Steak House,

Jun Sakamoto Casual,

Madero,

Milky Moo,

Ninetto,

Ninna Cozinha,

Ninnita Bar,

Now Nutrição Esportiva,

Roister Food & Beer Culture,

Smoke ‘n’ Fire,

Frutaria São Paulo.

Café

Degusto Café,

Croi To Go,

Sayuri Café,

Havanna,

Joseph Café,

Pantucci Café.

Centro Médico

Artro – Ortopedia,

Axis Neuro – Neurologia e Neurocirurgia,

Cepelle – Dermatologia,

Cirurgicare – Cirurgia Torácica,

Gastroenterologia e Vascular,

Day Doc – Dr. Alberto Lemos – Clínica Médica,

Doc Centter Premium – Radiologia Odontológica,

Femi Saúde – Clínica da Mulher,

IPO – Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia,

Lamvie – Saúde Infantil,

Mente Curitiba – Psicologia,

Neobianco Odontologia – Dra. Daphine Gallo,

Prolab – Cardiologia,

Uroville – Urologia,

IHOC – Instituto de Hematologia e Oncologia de Curitiba,

INC Imagem – Diagnóstico Avançado por Imagem,

Unimed Curitiba – Laboratório,

Estética Bruna Passaura,

Gaya Bem-estar – Spa e Yoga,

Byo Flex Academy – Pilates,

Hospitalar Shop,

Hospital dos Olhos do Paraná – Oftalmologia,

L’Avene – Farmácia de Manipulação,

Plástica Concept Barigui,

Triamare – Reprodução Humana,

