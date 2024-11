Operadora de celular inaugura loja conceito em Curitiba inédita no Brasil

Na última terça-feira (12), a Claro inaugurou uma nova loja no ParkShoppingBarigüi. Inédito no brasil, a loja tem o conceito Flagship (as principais lojas de uma marca), tem a proposta de oferecer uma experiência imersiva para os clientes em todos os produtos oferecidos pela marca.

Localizada no Piso Térreo do centro de compras, o novo espaço busca oferecer uma jornada de atendimento mais dinâmica e tecnológica, para encantar os consumidores e os aproximar da marca, tornando a experiência com a operadora mais completa. “A loja pode se transformar no sofá da casa, onde os filhos se divertem com jogos, enquanto os pais aprendem sobre a casa conectada”, afirma o comunicado da Claro.

Com ambiente acolhedor e inovador, a loja se propõe a “conversar” com o cliente, estimulando uma jornada mais intuitiva e divertida. O cliente pode contar com o autoatendimento para retirar sua 2ª via de fatura ou com o atendimento express para atividades simples, como a compra de acessórios, otimizando seu tempo.

Há amplas áreas de “degustação” de aparelhos, espaço para workshop e área gamer, além do espaço Claro Multi, que demonstra as diversas soluções convergentes da Claro, como Claro tv+ com alexa integrada, que comanda experiências de casa conectada, além de produtos como o Wi-Fi Mesh, que amplia o sinal da banda larga por todos os cantos da casa.

O cliente ainda terá acesso a espaço pet friendly e confortável ambiente de espera.

“Curitiba foi escolhida pela Claro para receber a evolução do conceito atual de loja. Nosso objetivo é oferecer um espaço ainda mais inovador e tecnológico, onde nossos clientes poderão experimentar, na prática, o que é ter uma vida mais conectada, seja com a banda larga ou com 5G+ da Claro, o mais rápido do Brasil. E, com um hub de conteúdo mais completo do mercado, a Claro oferece as soluções para tornar a vida dos nossos clientes mais produtiva e divertida”, afirma Marcelo Repetto, diretor regional da Claro para a região Sul.

Com projeto do Gad, a loja foi desenvolvida com base em premissas de sustentabilidade e inteligência operacional que permitem uma implantação ágil e simples, fortemente embasada em conceitos de modularidade, escalabilidade e flexibilidade.

A loja dos “Geeks”

A nova loja ainda conta com assistentes tecnológicos, colaboradores geeks, que ficam à disposição dos clientes para auxiliar e demonstrar as soluções e inovações oferecidas pela Claro.

“A jornada do consumidor ganha um caminho ainda mais dinâmico e tecnológico, com experimentação em diversos momentos de sua passagem pela loja. O cliente é o centro da nossa atenção e a razão maior de tudo que fazemos. Investimos permanentemente para melhorar a experiência dos nossos consumidores e temos o prazer em servir e prover soluções que encantam os clientes. Dessa forma, a busca constante por conhecer o nosso público amplia nossa capacidade de antecipar e superar as suas expectativas e é isso que queremos demonstrar na evolução do conceito de loja”, comenta Leandro Bueno, Diretor de Canais e Vendas da Claro.

No Paraná, a Claro tem mais de 4,2 milhões de conexões ativas, entre telefonia móvel, fixa, internet e TV por assinatura. A Claro atende 98% da população do estado através de sua rede móvel, e está presente em 40 municípios com banda larga fixa.

Representantes da Claro em almoço com a imprensa. Foto: Luis Batista / Divulgação