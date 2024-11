Bairro de Curitiba que ganhou mega obra viária terá novo supermercado

O Superdia Atacado vai inaugurar nos próximos meses sua terceira loja em Curitiba. Com previsão de abertura no primeiro semestre de 2025, a loja fica no bairro Tarumã, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, próximo ao Detran-PR. Será a 13ª loja da rede, que pertence ao grupo Ítalo (que tem outras duas lojas em Curitiba). O Superdia já tem unidades no Xaxim e no Capão Raso.

O novo empreendimento contará com uma área construída superior a 9 mil metros quadrados, oferecendo uma estrutura ampla e completa para os clientes, incluindo um restaurante grill, uma das marcas do Ítalo e que promete tornar a experiência de compra ainda mais diferenciada e atrativa.

Segundo os empresários, a chegada da unidade no Tarumã contribuirá para a economia local com a geração de aproximadamente 200 vagas de emprego, impactando positivamente o desenvolvimento do setor varejista e da comunidade.

A inauguração dessa unidade em Curitiba faz parte da expansão do Grupo Ítalo, que planeja abrir mais seis unidades em diferentes localidades do Paraná ao longo de 2025.

Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná