Terminal é demolido em Curitiba para virar área alagável; entenda

O espaço onde ficava o Terminal do Ensino Especial, no bairro Alto da XV, em Curitiba, está sendo demolido. O local, no início da Avenida Visconde de Guarapuava, abrigava os ônibus azuis que fazem o transporte de crianças da Educação Especial.

Imagens do Google Maps mostram que o espaço já não era utilizado há algum tempo. Em janeiro de 2023, quando o Google tirou fotos do espaço, é possível observar que o terminal já estava todo fechado com grades.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Mas será construído algo novo no lugar? A reportagem da Tribuna do Paraná procurou a Prefeitura de Curitiba para descobrir o que será feito naquele espaço.

Conforme nota da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), o local será transformado em um dispositivo de retenção da água da chuva.

Ainda segundo a secretaria, a obra de recuperação possui algumas etapas. A primeira delas envolve a demolição do piso e estruturas do antigo Terminal do Ensino Especial. “Também haverá a troca dos meios-fios, que serão mais baixos, e será feito um paisagismo no canteiro central com plantio de grama e flores”, informou a pasta.

“A Secretaria Municipal do Meio Ambiente fará consultas a outros setores da Prefeitura para fazer estudos com soluções baseadas na natureza e definir a melhor forma de utilizar o local como um dispositivo de retenção da água da chuva, para aumentar a permeabilidade da região e retenção nos períodos de chuvas fortes”, revelou a SMMA.

Para onde foi o Terminal do Ensino Especial?

O terminal não existe mais. A Prefeitura de Curitiba explicou que o sistema foi totalmente reformulado pela Secretaria Municipal de Educação e que o espaço foi desativado após perder a serventia.

Agora, o transporte pega os estudantes em casa ou em lugares próximos da residência, dentro do limite urbano de Curitiba.