A partir da zero hora desta quarta-feira (31), a tarifa básica de pedágio no trecho da BR-116, que liga Curitiba e São Paulo, vai aumentar para R$ 4. O novo valor é válido para as seis praças de pedágio da rodovia Régis Bittencourt, administrada pela concessionária Arteris.

Portanto, com o reajuste, o valor cobrado dos veículos de categoria 1 (automóveis, caminhonetes e furgão de dois eixos) passa de R$ 3,90 para R$ 4.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a mudança, de acordo com Deliberação 18, publicada na segunda-feira (29) em Diário Oficial da União, e faz parte de recomposição do IPCA do último período do contrato.

O novo preço considera as revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato – e a correção frente à inflação, tendo como base o IPCA com percentual positivo de 4,68% no período.

De acordo com o contrato de concessão vigente desde 14 de fevereiro de 2008, está previsto um reajuste anual da tarifa.

Lista de praças de pedágio que terão reajuste na tarifa

Paraná

Campina Grande do Sul – km 57.

São Paulo

São Lourenço da Serra – km 299

km 299 Miracatu – km 370

km 370 Juquiá – km 426

km 426 Cajati – km 485

km 485 Barra do Turvo – km 542

Tabela com novos preços do pedágio da BR-116

Tabela: Arteris

