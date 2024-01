Um engavetamento envolvendo sete veículos na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), provocou a morte de uma pessoa e complicou o trânsito na manhã desta terça-feira (30). O acidente aconteceu no km 138, por volta das 7h35.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu quatro carros, uma carreta e dois caminhões.

A vítima que morreu no local do engavetamento era um passageiro que estava em um caminhão baú. As placas do veículo são de Mandirituba. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica foram acionados. Os veículos envolvidos no acidente vão ser retirados após a perícia no local.

Trânsito na BR-277: fila chega a 20 quilômetros após acidente

Por conta das diversas colisões, a pista foi completamente bloqueada. Em atualização às 10h10, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou a liberação do acostamento.

O congestionamento registrado na BR-277 é de 20 quilômetros, com a fila chegando no município de Campo Largo, também na RMC.

