Um homem de cidadania paraguaia foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 31 pedras misteriosas escondidas dentro de um compartimento dentro na botina em que ele usava. A apreensão das pedras ocorreu em Cascavel, oeste paranaense.

Segundo a PRF os minérios tinham sido extraídos em solo paraguaio. Segundo o paraguaio, tinham como destino o estado da Bahia. O estrangeiro ainda possuia mandado de prisão aberto no Paraguai pelo crime de importunação sexual.

Pedras misteriosas

Uma perícia deverá ser realizada para estipular o real valor das pedras e de que tipo de minério se trata. O detido teve sua imigração recusada e deverá retornar ao Paraguai. De acordo com informações da PRF a ocorrência encaminhada à PF de Cascavel.

