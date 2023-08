Os primeiros pilares de sustentação da obra de alargamento do viaduto do Tarumã, sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, em Curitiba, começaram a ser concretados. De acordo com a prefeitura, implantação de 20 pilares dá sequência aos trabalhos já executados de perfuração e cravação de 152 estacas metálicas e concretagem dos 20 blocos de apoio da estrutura que está sendo ampliada. Veja fotos abaixo.

Os pilares são uma parte importante da obra, já que significam na prática a sustentação do viaduto. Será sobre eles que as futuras vigas de ligação serão colocadas. As obras, que integram o Complexo Tarumã, visam o avanço na integração do transporte coletivo e a melhoria das condições no trânsito local.

Viaduto Tarumã. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Nova fase das obras

No viaduto, serão dez pilares em cada lado, com altura média de seis metros cada. Ao todo, serão mais de 180 m³ de concreto utilizados para o serviço que deve ser concluído até o fim de setembro.

“Entramos em uma nova fase dessa obra que marca os avanços na mobilidade da cidade, na integração que melhora os acessos aos municípios vizinhos reforçando Curitiba e região metropolitana como uma só e requalificando as vias locais que servem de acesso aos moradores, comerciantes e para quem circula pela região”, diz o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Concretagem

A concretagem dos dois primeiros pilares aconteceu na última semana de julho e semanalmente os trabalhos progridem para novas unidades, com intervalo entre cada dupla de pilar. Segundo Manuela Marqueño, engenheira fiscal da Smop, o intervalo nos dias de concretagem é necessário para a retirada da forma usada para dar forma à nova coluna.

“Na sequência será executada outra dupla de pilares até que todos estejam implantados e ao final desta etapa começa outra parte fundamental, que é a concretagem das vigas de ligação”, explica Manuela.

O alargamento do viaduto é necessário para a implantação de duas novas estações de ônibus: Tarumã (na parte superior) e Victor Ferreira do Amaral (sob o viaduto). As intervenções incluem também a requalificação de vias do entorno e das praças Cova da Iria e Mauro Ferreira, novos acessos para conexão com a Linha Verde Norte e Sul, além de novo paisagismo e iluminação. Os serviços são coordenados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Ruas e desvios passam por obras

As vias que vão formar as alças de acesso ao viaduto também passam por obras. Após a execução de serviços de drenagem e a implantação dos meios-fios, as equipes atuam no momento na etapa da nova pavimentação e se preparam para iniciar nas próximas semanas a requalificação das calçadas e do paisagismo das ruas Bandeirantes Dias Cortes, Affonso Penna e Nagib Daher.

Para a segunda quinzena de agosto estão programados o início de melhorias na rede de drenagem da Rua Arcésio Guimarães (trecho desde a Rua Nagib Daher até a Rua Monte Castelo), com a implantação de nova tubulação de 1,2m e na requalificação da rua Engenheiro Batista Ribas (trecho entre a Victor Ferreira do Amaral e a Governador Agamenon Magalhães), composta por drenagem, calçadas e pavimentos novos.

