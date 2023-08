Tem novo milionário no Paraná, ganhador do prêmio máximo de R$ 1 milhão do Nota Paraná! O sortudo é da cidade de Cambé, no Norte do Estado, morador do bairro Jardim São José. Ele levou a bolada, no sorteio desta quinta-feira (10), com o bilhete premiado de número 3821817 e concorreu com quatro bilhetes gerados a partir de três notas fiscais de compras feitas em abril. Esta é a segunda vez em 2023 que o prêmio de R$ 1 milhão sai para a cidade de Cambé e a terceira desde o início do programa.

Já o prêmio de R$ 100 mil saiu para uma consumidora da cidade de Paranaguá, do bairro Centro Histórico. Ela concorreu com 27 bilhetes eletrônicos de 16 notas fiscais. O bilhete sorteado foi de número 1706753.

E prêmio de R$ 50 mil vai para um morador de Mallet, munícipio no Centro-Sul do Paraná, que teve o bilhete de número 21922937 contemplado. O ganhador do terceiro prêmio concorreu com 6 bilhetes de 10 notas fiscais.

Além dos três maiores prêmios, dez consumidores são contemplados no sorteio com prêmios de R$ 10 mil e outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50.

Bilhões em créditos

Programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná completou neste mês 8 anos de existência. Neste período, já distribuiu R$ 2,89 bilhões a consumidores e entidades sociais do Estado. A quantia abrange R$ 2,53 bilhões em devoluções de créditos e R$ 356,9 milhões em prêmios sorteados mensalmente.

O Nota Paraná devolve aos contribuintes cadastrados parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista, além de distribuir os prêmios mensais. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir CPF senha. Não é encaminhada mensagem por WhatsApp nem por outros aplicativos.

Entidades sociais

O programa também beneficia entidades sociais, com 1.708 instituições da sociedade civil das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural cadastradas no Nota Paraná. As entidades recebem os créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também concorrem a sorteios mensais, com 10 prêmios de R$ 20 mil destinados a elas todos os meses.

O Paraná Pay também realizou sorteio, neste caso voltado exclusivamente a estabelecimentos da área do turismo credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Para participar deste sorteio, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito acessando o perfil de usuário no site ou no aplicativo.

Para concorrer aos sorteios

Para participar, ao realizar uma compra em um dos 222 mil estabelecimentos cadastrados no Paraná, o consumidor solicita a inclusão do seu CPF na nota fiscal, o que lhe permite acumular créditos. Os créditos, por sua vez, podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou ser utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, as notas fiscais em que o CPF é inserido são convertidas em bilhetes para participar dos sorteios mensais, que distribuem prêmios em dinheiro.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

