Uma simples dezena deixou duas apostas da região metropolitana de Curitiba bem pertinho do prêmio milionário de R$ 75 milhões, que estava acumulado na Mega Sena milionária 2619, que foi sorteado na noite desta quarta-feira (09), em São Paulo. As duas apostas da região metropolitana de Curitiba ficaram no quase, acertando cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena milionária 2619.

Como ninguém acertou, a Mega Sena 2620, deste sábado (12) saltou para R$ 115 milhões.

Resultado da Mega Sena 2619: 05, 36, 39, 41, 44 e 50

As apostas da região metropolitana de Curitiba que acertaram a quina da Mega Sena são de tipos diferentes. Uma delas, de Campina Grande do Sul, foi feita na Pinheirão Loterias. A aposta simples, com seis números, faturou nada menos que R$ 76,8 mil.

Já a outra aposta, um Bolão feito em São José dos Pinhais, feito na Lotérica Grande Sorte, faturou também R$ 76,8 milhões, os que vai render R$ 9,6 mil para cada um dos oito participantes.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CAMPINA GRANDE DO SUL/PR PINHEIRAO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$76.879,44 PARANAVAI/PR LOTERIA COPA 70 8 Não Bolão 9 R$230.638,32 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERICA SORTE GRANDE 6 Não Bolão 8 R$76.879,44

Lotérica Sorte Grande, de São José dos Pinhais, teve bolão que faturou a quina da Mega Sena milionária 2619. Foto Reprodução/Google.

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

Chama a Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal