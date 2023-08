Os fãs de Paul McCartney já estão ansiosos para a apresentação da turnê “Got Back” em cinco cidades do Brasil, e Curitiba está entre elas. O show no Estádio Couto Pereira no dia 13 de dezembro promete ter grande público, e venda geral dos ingressos terá início ao meio-dia desta quinta-feira (10), no site oficial da Eventim. Haverá também venda presencial no Couto Pereira, mas com início às 13 horas. Na manhã desta quinta-feira fãs já formavam uma fila para garantir a compra dos ingressos.

O valor dos ingressos parte de R$ 220 (meia-entrada, arquibancada) e chega a R$ 990 (inteira, pista premium). Vale lembrar que existiu a pré-venda de ingressos na terça-feira (8) para clientes do Banco BRB pela internet.

McCartney bate recordes no Brasil. Em 1990, o eterno Beatle lotou o Maracanã com 184 mil pessoas, um recorde mundial à época de público em um show. Ele também foi o artista internacional com maior número de ingressos vendidos no Brasil em 2017, chegando à marca de 1,5 milhão.

A turnê “Got Back” começou em abril de 2022 nos Estados Unidos, passou pelo festival histórico em Glastonbury e no Brasil também fará shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.

A banda que o acompanha há anos é composta por Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria). No repertório, canções como ‘Hey Jude’, ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’ e ‘Let It Be’ e outras que marcaram seus 60 anos de música, desde sua carreira solo, do período dos Wings e, claro, dos Beatles.

Paul McCartney em Curitiba

Essa será a terceira apresentação do ex-beattle em Curitiba. Em 2019, Paul McCartney se apresentou no Estádio Couto Pereira para um público de 42.600 pessoas na turnê Freshen Up. A primeira vez foi em 1993, quando Paul McCartney, na Pedreira Paulo Leminski.

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal