O viaduto da Rua Francisco Derosso, no cruzamento com a Linha Verde, no bairro Xaxim, está de cara nova. A estrutura está na verde, com tons diferentes nas laterais da estrutura e cinza na laje principal. A estrutura estava desgastada pelo tempo e pelo tráfego intenso de milhares de veículos por dia.

A ação faz parte das intervenções do Zelo por Curitiba, um conjunto de obras e serviços para dar qualidade de vida e bem-estar à população.

“Recuperar estes equipamentos, além de garantir mais segurança para os usuários, também causa bem-estar na população, que terá uma estrutura requalificada e mais bonita, fator que contribui também para valorizar a região”, explicou o secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Reforma completa

Além da limpeza e da pintura antipichação, as intervenções também abrangem trabalhos de recuperação das estruturas viárias. São feitos reparos estruturais no corpo das trincheiras para mitigar patologias causadas pela ação do tempo e por colisões de veículos.



O serviço conserta, por exemplo, partes danificadas do concreto, corrige pontos identificados de infiltração de água e recobre as barras metálicas que estão aparentes.

Requalificação no Viaduto

A requalificação do viaduto da Rua Francisco Derosso terminou em julho. O trabalho começou com a retirada a vegetação que crescia na estrutura de contenção, além de fazer roçada e limpeza do entorno. Depois, a estrutura foi lavada com um caminhão hidrojato abastecido com água de reuso para remover a fuligem, o que permitiu identificar os setores que estavam precisando de reparos por desgaste da ação do tempo ou por colisões de veículos.

Feitas as correções na superfície, a estrutura recebeu nova pintura com tinta acrílica e cobertura de verniz antipichação que também ajuda a proteger da fuligem. A intervenção incluiu também a recuperação do gradil da escadaria lateral e colocação de novos guarda-corpos nas duas laterais da estrutura.

