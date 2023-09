Famílias carregam muitas histórias e tradições. Quando o núcleo é grande, é comum ficar um tempo sem ver alguns parentes: tem gente que mora em outra cidade, a rotina de alguns é muito corrida e outros contratempos diversos vão aparecendo no caminho. Mas isso não significa que o carinho deixou de existir. E foi por isso que depois de 61 anos os netos da família Sant’Ana decidiram promover um encontro inusitado neste fim de semana em Curitiba.

A reunião familiar recebeu o nome de 1º Encontro dos Netos da Vovó Madalena e aconteceu no sábado (9), no Instituto Ermínia Sant’Ana, no bairro Seminário. O local do evento é muito simbólico porque no Instituto fica a casa que foi palco de muitos momentos entre a família. Lá que os netos de Madalena Lopes Sant’Ana e Accioly Hugo Duarte Sant’Ana se encontraram pela última vez, em 1962.

Inclusive, a última reunião entre eles foi para festejar as bodas de 50 anos de casamento dos avós, que tiveram onze filhos. Madalena morreu em 1981, aos 91 anos, e Accioly em 1977, aos 89 anos, mas a memória dos dois, que sempre foram o centro do núcleo familiar, permaneceu acesa no coração de cada integrante.

Foi com esse sentimento de nostalgia e curiosidade de ver os primos, que Sérgio Sant’Ana de 69 anos tomou a iniciativa de planejar o reencontro. Ele mora em Curitiba e entrou em contato com o primo Ruy Sant’Ana, proprietário do Instituto Ermínia Sant’Ana, que topou a ideia e ofereceu o espaço para o evento.

Na imagem estão Madalena Lopes Sant’Ana e Accioly Hugo Duarte Sant’Ana. Foto: Arquivo pessoal Família Sant’Ana.

A movimentação começou há cerca de quatro meses. Determinados, os dois e mais um primo, Luiz Antônio Sant’Ana, formaram a comissão organizadora e começaram a procurar as fotos antigas e listaram quem eram os netos. Com alguns ainda tinham contato. Já outros integrantes foram achados com o auxílio das redes sociais. “Localizamos quem estava perdido há mais de 30 anos. Teve gente que achei até pelo Facebook”, comenta Sérgio.

E foi assim que 23 pessoas confirmaram presença e vieram de diversas partes, como Santos (SP) e municípios de Santa Catarina. “É bem bacana porque remete uma valorização da família. Nos tempos de hoje a coisa está tão decadente. A gente quer resgatar esse valor da família”, diz Sérgio.

Além de colocar a conversa em dia, um dos momentos mais aguardados da festa era refazer a foto que havia sido tirada no último encontro, há 61 anos. Na época, Sérgio tinha sete anos. Infelizmente alguns integrantes já morreram, mas quem estava presente participou do registro e levou a imagem como lembrança da festa.

Um dos momentos mais aguardados da festa era refazer a foto que havia sido tirada no último encontro, há 61 anos. Foto: Arquivo pessoal Família Sant’Ana.

Evento em Curitiba reúne netos depois de 61 anos

O principal responsável pelo resgate das memórias foi Sérgio, que se dedicou para criar bons momentos entre os primos. Como não fizeram um grupo de WhatsApp, ele foi entrando em contato com cada um para falar sobre o evento e juntar as fotos antigas.

“Muitas fotos a maioria dos primos nunca tinham visto. Recebi mais de 400 fotos. Selecionei e separei algumas para a gente relembrar a infância”, revela.

O evento de sábado (9) começou às 9h30. Como fazia tempo que não se encontravam, cada neto da vovó Madalena recebeu um crachá de identificação na entrada. Depois de reunidos foram feitas as apresentações e a festa começou.

A confraternização foi divida em diversos momentos: teve vídeo em homenagem aos falecidos, apresentação da árvore genealógica e curiosidades sobre a família Sant’Ana, declamação de poesias escritas por um tio que morava em Santos, almoço e café da tarde. Até um stand-up com um comediante convidado garantiu boas risadas dos participantes.

E o encerramento do 1º Encontro dos Netos da Vovó Madalena não poderia ter sido mais especial. Sérgio encontrou uma fita cassete do aniversário de 92 anos da avó, que aconteceu na mesma casa. Durante a filmagem, Madalena agradeceu a família Sant’Ana e Sérgio decidiu usar esse comentário para finalizar a festa.

“A mensagem que ela fez na época coube exatamente no espírito da nossa festa de agora. Ouvindo o agradecimento dela dá a impressão de que ela está ali presente, como se ela estivesse participando dessa festa”, afirma o neto.

Esse encontro jamais teria acontecido sem a vovó Madalena. “Toda festa é uma homenagem para ela”. Com muita história, risada e memórias, o encontrou superou as expectativas de Sérgio, que garante que em breve vão começar a planejar a segunda reunião dos netos da vovó Madalena.

“Toda festa é uma homenagem para ela”, disse Sérgio, o neto que organizou o encontro épico em família. Foto: Arquivo pessoal Família Sant’Ana.

