Quatro apostas do Paraná acertaram os 15 números sorteados pela Lotofácil milionária da Independência 2023, na noite deste sábado (09). O prêmio era de R$ 200 milhões e será dividido em nada menos que 65 apostas de todo o Brasil que acertaram os números do prêmio especial da Lotofácil da Independência 2023.

Resultado da Lotofácil da Independência 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10,11, 14, 18, 19, 20, 23, 24 e 25.

+Leia mais!! Mega Sena 2630 milionária premia seis apostas de Curitiba; Saiba onde!

Como o prêmio de R$ 200 milhões foi divido entre 65 apostadores, cada aposta vai levar pra casa nada menos que R$ 2,9 milhões cada.

As apostas do Paraná foram feitas em Guaratuba (Triunfo Loterias), Campo Mourão (Lotérica Garcia), Foz do Iguaçu (Lotérica Morumbi) e Dois Vizinhos (Lotérica Pé quente). Foram dois bolões e duas apostas simples vencedoras no Paraná.

O prêmio para a Lotofácil 2900, que será sorteada nesta segunda, é de R$ 1,7 milhão. Veja abaixo o detalhamento das apostas ganhadoras no Paraná.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CAMPO MOURAO/PR LOTERICA GARCIA 17 Não Bolão 25 R$2.955.552,75 DOIS VIZINHOS/PR LOTERICA PE QUENTE 18 Não Bolão 35 R$2.955.552,60 FOZ DO IGUACU/PR LOTERICA MORUMBI 15 Não Simples 1 R$2.955.552,77 GUARATUBA/PR TRIUNFO LOTERIAS 15 Não Bolão 7 R$2.955.552,74

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,00.

Você já viu essas??

EITAAAA Estações-tubo em Curitiba serão desativadas temporariamente SE LIGA, MOTORISTA Trecho campeão em multas de trânsito! Você já passou ou vai passar um dia! TÁ TENSO!! Desabafo!!! Empresária de Curitiba não aguenta mais clientes sendo espantados!