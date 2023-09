Seis apostas de Curitiba ficaram no quase, distantes por apenas um número do prêmio gigante da Mega Sena 2630 milionária, sorteada na noite deste sábado (9) em São Paulo. Uma Aposta de Santa Luzia, em Minas Gerais, faturou o prêmio de R$ 84 milhões que estava acumulado. As apostas de Curitiba ganharam uma grana por terem acertado cinco das seis dezenas sorteadas no concurso milionário, ficando na chamada quina da Mega.

Resultado da Mega Sena 2630: 14, 18, 22, 26, 31 e 38.

+Viu essa? Lotofácil da Independência 2023 premia quatro apostas do Paraná

Dos ganhadores na Mega Sena 2630 de Curitiba cinco são apostas simples e uma bolão com seis participantes. Cada uma das apostas faturou um prêmio de consolação de R$ 24 mil. Confira abaixo o detalhamento!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR BATEL LOTERIAS LTDA 6 Não Simples 1 R$24.675,33 CURITIBA/PR DALPIZZOL LOTERIAS LTDA 6 Não Bolão 6 R$24.675,30 CURITIBA/PR LOTERIAS RIEKES 6 Não Simples 1 R$24.675,33 CURITIBA/PR MEGA SORTE 6 Não Simples 1 R$24.675,33 CURITIBA/PR O PILAR DA SORTE 6 Não Simples 1 R$24.675,33 CURITIBA/PR TIDIO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$24.675,33

O próximo sorteio da Mega Sena ocorre nesta terça-feira e o prêmio é de R$ 3 milhões.

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o jogador ganha prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5, mas caso você escolha uma aposta com sete números, como a do bolão de Curitiba que ganhou na quina da Mega Sena, o preço da aposta sobe para R$ 35,00. A máxima, com 20 números, custa R$193,8 mil.

Você já viu essas??

EITAAAA Estações-tubo em Curitiba serão desativadas temporariamente SE LIGA, MOTORISTA Trecho campeão em multas de trânsito! Você já passou ou vai passar um dia! TÁ TENSO!! Desabafo!!! Empresária de Curitiba não aguenta mais clientes sendo espantados!