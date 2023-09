Trabalhadores do Ferryboat de Guaratuba entraram em greve neste domingo (10) e o trânsito no trecho de travessia pode ficar ainda mais complicado por causa da volta do Feriadão de 7 de setembro. Somente serviços especiais estão sendo mantidos. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) indica rotas alternativas.

Os trabalhadores do Ferryboat cobram reajuste de 13,5% e vale alimentação de R$ 700. Havia um indicativo de greve para antes do feriado, que acabou sendo estendido para este domingo.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) moradores e turistas podem utilizar a BR-277 como rota para Curitiba. Além disso, é possível seguir para Curitiba por meio da BR-376.

A reportagem tentou contato com a Internacional Marítima, responsável pela travessia, mas ainda não obteve sucesso.

Movimento das estradas em tempo real

Acompanhe o movimento das estradas em tempo real:

