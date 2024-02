Na manhã desta terça-feira (13), policiais militares prenderam uma mulher de 41 anos conduzindo um carro na Avenida Atlantica, em Guaratuba, no litoral do Paraná, completamente alcoolizada. Os policias resolveram abordar o veículo em que ela estava, após notarem que o veículo se deslocava em zigue-zague pela via.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), ao desembarcar do veículo, a motorista apresentava odor etílico perceptível, fala desconexa, palavras confusas e sinais de sonolência.

Ela fez o teste do bafômetro que teve resultado de 0,61 mg/L, configurando crime de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada por conta da ingestão de bebidas alcoólicas, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Movimento nas estradas do Paraná fica mais intenso nesta terça-feira (13); tempo real

Muita fumaça! Carro pega fogo e complica trânsito na BR-277, no sentido Curitiba

Sensação térmica de 50ºC! Cidades do Paraná registram calorão nesta segunda

Motorista embrigada também estava com carteira vencida

Além de estar bêbada, a motorista também estava com a CNH vencida há mais de 30 dias. Por conta dos crimes, ela foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba