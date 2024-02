Susto na Serra do Mar!

Um incêndio em um carro na altura do km 39 da BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná, complicou o trânsito na pista sentido Curitiba no início da tarde desta terça-feira (13).

O fogo destruiu completamente o veículo depois que o motorista conseguiu parar no acostamento da rodovia, mas a curiosidade de quem passava pelo local fez com que filas fossem formadas na subida da Serra do Mar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que ainda faz o atendimento ao acidente, que não deixou feridos, já que os ocupantes do veículo conseguiram sair antes das chamas tomarem conta do carro.

