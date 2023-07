O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou nesta sexta-feira (28) João Guilherme Pacheco Flores por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio, Após uma discussão no Bar Distrito 1340, o denunciado esfaqueou quatro pessoas em Curitiba, matando o programador Mauri Glus e ferindo as outras três vítimas.

Na denúncia, o MPPR se manifestou favorável a permanência do autor das facadas em prisão preventiva. A denúncia listou como agravantes motivo torpe, sem chance de defesa das vítimas e empregou meio cruel para agir com brutalidade diante de pessoas desconhecidas. O suspeito está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais.

+ Veja também: Novo bar inaugura em Curitiba inspirado na boemia carioca e com comidas de botequim

A defesa de representa João Guilherme afirma que aguarda o desenrolar de outras diligências investigativas ainda pendentes, mas reitera grande respeito pelas vítimas.

Foi premeditado?

O delegado José Vitor Pinhão informou durante a semana que conversou com os funcionários do bar, família e conhecidos do autor das facadas e das vítimas para buscar respostas sobre o ocorrido.

Com base no depoimento das testemunhas e do próprio autor, a polícia apontou que as vítimas foram aleatórias. De acordo com o delegado, o suspeito nem falou com elas. “Ele estava tranquilo. Não teve nenhuma interação com as vítimas que estavam em uma mesa a cerca de três metros de onde ele estava”, disse o delegado.

+ Leia mais: Veja como fica o tempo em Curitiba no final de semana

No dia do ocorrido, o chef de cozinha chegou ao estabelecimento por volta das 21 horas. Funcionários descreveram que ele estava sozinho e não apresentou qualquer suspeita. O homem pediu cervejas e ficou sentado nas mesas localizadas na parte de fora do local. O ataque aconteceu por volta de 00h30.

Para a Polícia Civil, o autor das facadas informou que teve um surto e que não se lembra do ocorrido. Ele também alegou que faz uso de medicamentos controlados, mas que no dia não havia tomado os remédios. Conforme o relato do chef de cozinha, ele não costumava frequentar o Distrito 1340.



Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”