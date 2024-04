Homem preso por cortar corda de trabalhador em Curitiba morre em hospital

Raul Ferreira Pelegrin, preso no final do mês passado por cortar a corda que segurava um funcionário que realizava a limpeza da fachada de um prédio no Água Verde, em Curitiba, morreu na madrugada desta sexta-feira (05). Raul estava na Casa de Custódia de Piraquara desde o dia 27 de março e foi encaminhado ao hospital na quinta-feira (04) a noite com dificuldades respiratórias.

Segundo informações da Polícia Penal do Paraná, Peregrin foi levado ao Hospital Angelina Caron e por volta das 1h30 faleceu no hospital após passar por tratamento de pneumonia.

Peregrin foi preso em flagrante após cortar com uma corda que segurava um trabalhador que realizada a limpeza do prédio onde ele morava. De acordo com o Ministério Público do Paraná, a vítima não chegou a sofrer um acidente grave porque utilizava um dispositivo de segurança.

